Può essere molto conveniente quest’oggi acquistare l’iPhone 14 nero da 128GB di memoria interna presente su Amazon. Parliamo di un top di gamma di qualche tempo fa che può ancora contare sugli aggiornamenti iOS e soprattutto si ritrova con un comparto tecnico di tutto rispetto. Se quindi si desidera avere tra le mani un iPhone, ma provare a risparmiare qualche euro, quest’oggi l’iPhone 14 nero da 128GB può essere la soluzione migliore.

Attenzione alla nuova offerta di Pasqua per iPhone 14 a prezzo basso su Amazon per il pubblico italiano

Promozione in linea con quella che abbiamo esaminato nei giorni scorsi. Approfondendo l’offerta di Amazon si può notare come sia stato applicato uno sconto del 20% sul prezzo da listino di questo iPhone 14 da 879 euro. Questo significa che si ha la possibilità di avere tra le mani tale top di gamma di stampo Apple alla cifra finale di 699 euro. Sicuramente è un bel risparmio da prendere in considerazione, tra l’altro non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni tale iPhone 14 arriverà direttamente nelle vostre case. Altro aspetto da non sottovalutare riguarda la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Amazon infatti permette di dilazionare la spesa totale nel tempo, così da garantire a più persone di approfittare di quest’offerta. Chi insomma non può permettersi di sborsare l’intera cifra in un’unica volta, può affidarsi al pagamento a rate. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche che alimentano questo iPhone 14 nero da 128GB, ecco che stiamo parlando di un top di gamma che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Lato hardware spicca la presenza del processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Non manca ovviamente la connettività 5G. Questo iPhone 14 si ritrova poi con un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Può contare inoltre sulla modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e sulla modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine la batteria dura tutto il giorno fino a 20 ore di riproduzione video.

