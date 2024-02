Mancano ancora diversi mesi all’uscita dell’aggiornamento iOS 18, considerando il fatto che, salvo sorprese, l’appuntamento verrà fissato da Apple a settembre. Come sempre avviene in queste circostanze, è possibile che le principali novità possano essere svelate già a giugno, attraverso un evento che l’azienda tende ad organizzare annualmente al fine di anticipare i temi del suo nuovo pacchetto software, ma fino ad allora per forza di cose dovremo vivere di rumors. Dunque, esattamente come avvenuto nei giorni scorsi con un altro approfondimento, diventa importante capire in quale direzione stiamo andando con lo sviluppo.

Trapelano alcune potenziali novità su iOS 18 verso l’uscita dell’aggiornamento nei prossimi mesi

I rumors di oggi nascono dalle uscite di un analista molto autorevole, vale a dire Gurman di Bloomberg, a detta del quale è possibile che in questo momento Apple stia lavorando per aggiornare il design di iOS, con un intervento che a conti fatti era previsto “all’inizio di quest’anno”. Una voce al momento non identificata, ma da lui citata, ritiene che iOS 18 presenterebbe alcuni elementi che potrebbero richiamare VisionOS. Ne ha parlato in queste ore anche un sito vicino al mondo Apple come MacRumors.

Per ora sono ancora frammentarie le linee guida del nuovo aggiornamento iOS 18, ma secondo le prime informazioni raccolte in questi giorni, sembrerebbe che il senior management di Apple, confrontandosi con lo stesso Gurman a proposito dei potenziali punti di forza del pacchetto software concepito da Apple, aveva descritto iOS 18 come “ambizioso” e avvincente”, con “nuove importanti funzionalità e design“.

Insomma, saranno importanti i prossimi due o tre mesi per capire in quale direzione stiamo andando con le novità previste dal nuovo aggiornamento iOS 18 per il pubblico Apple. Vi faremo sapere appena si saprà qualcosa di più in merito.