Tra le novità iOS 18 messe in campo da Apple sembrano essere confermate quelle relative a diverse app di sistema che verranno riviste proprio con il prossimo aggiornamento ufficiale. Ne è assolutamente convinto il ben noto esperto Mark Gurman di Bloomberg che, all’interno del suo approfondimento settimanale sul mondo della tecnologia, ha rilasciato delle indiscrezioni sull’update che ci aspetta.

Mark Gurman ha affermato oggi che proprio in iOS 18 molte delle app integrate di Apple tra cui Note, Posta, Foto e Fitness saranno del tutto revisionate. L’esperto non ha specificato la tipologia di novità che dovrebbero investire questi strumenti molto utili, ma possiamo immaginare si tratti di cambiamenti di natura grafica e anche funzionale appunto. Il remake di tanti tool potrebbe senz’altro giocare a favore dell’usabilità per gli utenti: se pensiamo poi che il prossimo aggiornamento dovrebbe certamente integrare una rivoluzione relativa all’intelligenza artificiale, c’è da ritenere che anche delle opzione di IA siano integrate in tutte le applicazioni menzionate.

Le novità di iOS 18 saranno tutte svelate nel corso del prossimo keynote Apple del 10 giugno. Da quel momento, partirà di certo la versione beta dell’update per gli sviluppatori e tutta la fase sperimentale di test del rilascio software. In attesa di conoscere proprio tutto sul prossimo aggiornamento, possiamo sottolineare un paio di aspetti oramai dati per certi, visto il gran numero di dettagli al riguardo. Proprio con il prossimo download reso disponibile dall’azienda di Cupertino ad esempio, dovrebbe essere più che mai reso intelligente l’assistente vocale Siri. Per fare in modo che la funzione risponda ormai alla quasi totalità delle richieste dei clienti, anche in questo caso, si farà appello all’integrazione dell’IA sul telefono. Il tutto sarà possibile grazie al modello LLM (on-device large Language Model) di Apple, pure particolarmente indicato per mantenere la privacy degli utenti visto che ogni operazione si svolgerà sul telefono e non su server esterni.

