Sopraggiunge una presunta nuova anticipazione sull’aggiornamento iOS 18 di Apple. Il sistema operativo che farà di certo capolino a partire dal prossimo 10 giugno (almeno nella sua prima beta) dovrebbe presentare un’applicazione Note ben più strutturata, utile e funzionale. Lo strumento si presterebbe ad essere tanto più alla portata delle esigenze soprattutto di studenti e professionisti ma non solo.

La nuova app Note integrata all’aggiornamento iOS 18 avrà il supporto della registrazione audio. Ciò garantirà agli utenti di registrare qualsiasi tipo di audio, di riprodurlo poi in ogni momento. Già dalle prime beta del nuovo sistema operativo mobile Apple, questa soluzione sarebbe subito messa a disposizione e lo stesso dovrebbe valere anche per iPadOS 18.ai margini della Worldwide Developers Conference (WWDC) del giorno 10 giugno.

La nuova funzionalità di iOS 18 sarà tanto più utile perché gli utenti dovrebbero essere in grado di sincronizzare le registrazioni in-app su tutti i dispositivi compatibili con iCloud in grado di eseguire appunto iOS 18 ma anche macOS 15. Proprio per un utilizzo professionale e formativo dello strumento dunque, la soluzione degli sviluppatori non mancherà di migliorare l’esperienza utente in tante occasioni.

Sempre con l’introduzione di iOS 18, l’app Note non si rinnoverà soltanto per l’integrazione della funzione per la registrazione vocale. In effetti, si è pensato di integrare allo strumento anche le “Math Notes”. La funzionalità sfrutterà la connettività con l’app Calcolatrice del telefono, consentendo agli utenti di integrare le informazioni dalla Calcolatrice all’interno dell’app rinnovata. Questo tipo di implementazione fa pensare molto ad un utilizzo del tool innovativo da parte di studenti, nel momento in cui si prendono appunti durante una lezione o ancora a lavoratori impegnati in calcoli di diverso tipo per qualche progetto. Insomma, il lavoro degli esperti Apple troverà subito una rapida applicazione.

