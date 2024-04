Mancano ancora alcune settimane alla presentazione del nuovo aggiornamento iOS 18, ma come sempre avviene in questi casi, abbiamo alcune anticipazioni che potrebbero fare la differenza per il pubblico. E così, se da un lato nei giorni scorsi abbiamo parlato della probabile apertura di Apple verso il mondo AI attraverso il rilascio in questione, come si nota tramite il nostro ultimo approfondimento, questa volta bisogna concentrarsi sul tema browser, in quanto Safari potrebbe cambiare pelle una volta messo a disposizione il pacchetto software per il pubblico italiano.

Più vicini al nuovo aggiornamento iOS 18: massima attenzione anche a Safari Browsing Assistant

In particolare, pare che il nuovo aggiornamento iOS 18 presenterà un interessante assistente di navigazione Safari, secondo il codice backend sui server Apple che è stato citato in queste ore da Nicolás Álvarez. Secondo la fonte, più in particolare, è possibile che l’assistente di navigazione possa utilizzare l’infrastruttura di iCloud Private Relay per inviare dati rilevanti ad Apple per quanto concerne il tema della privacy. Quanto riportato oggi potrebbe comunque avere connessioni, con l’AI, in quanto un assistente di navigazione in Safari pare possa essere una delle tante nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa che ha il potenziale per arrivare su iPhone con iOS 18 entro la fine dell’anno.

Come se non bastasse, Álvarez ha anche scoperto la cosiddetta funzione “Ricerca visiva crittografata” nel codice backend dei server Apple, ma non si conoscono dettagli specifici. Insomma, il nuovo aggiornamento iOS 18 potrebbe presentare più novità del previsto sul fronte browser. Tra le altre cose, il codice venuto a galla proprio in queste ore potrebbe anche riguardare la funzionalità Visual Look Up esistente dell’iPhone in grado di identificare oggetti in foto e video.

Dunque, un motivo in più per monitorare l’aggiornamento iOS 18, a proposito di Safari Browsing Assistant.

