L’uscita di iOS 18 nella sua prima release per gli sviluppatori è attesa per il mese di giugno, all’interno della tradizionale conferenza WWDC di Apple che si tiene ogni anno ad inizio estate. Chi finora ha pensato ad un lancio software (tutto sommato) in sordina per questo 2024 dovrà ricredersi, almeno ascoltando le parole di Tim Cook pronunciate durante l’ultima conferenza sugli utili finanziari dell’azienda di questi giorni. Proprio il CEO dell’azienda di Cupertino ha confermato, neanche troppo velatamente, che la prossima versione del sistema operativo avrà funzioni AI davvero rivoluzionarie. Era quello che ci si attendeva proprio in questo momento e, al prossimo keynote, le aspettative non dovrebbero essere disattese.

Il 2024 hi-tech si è aperto con il lancio del Samsung Galaxy S24, primo smartphone con intelligenza artificiale generativa al mondo. Era logico che Apple prendesse la stessa direzione seppure Tim Cook ha voluto precisare che la prossima rivoluzione in questo senso in casa Apple non è per nulla guidata dall’intenzione di inseguire la concorrenza. Ad ogni modo, comunque stiano le cose, è indubbio che l’azienda di Cupertino non possa mancare l’appuntamento con il futuro, proprio perché sono i suoi clienti a chiedere di poter godere di tutti i benefici dell’intelligenza artificiale.

Per quanto l’uscita di iOS 18 nella sua prima release sia lontana all’incirca 4 mesi e non si abbiano notizie certe sulle principali funzioni introdotte nel nuovo sistema operativo, Tim Cook ha fatto capire che Apple da tempo è impegnata nello sviluppo di funzionalità AI e il suo impegno non è per nulla improvvisato. Proprio iOS 18 dovrebbe già garantire un’esperienza completa e matura in questa direzione e non “acerba”. Già si parla di un’assistente Siri molto più utile in numerosi contesti, proprio perché sviluppata con le nuove opzione di intelligenza artificiale. Possiamo immaginare che, alla stregua di Samsung, gli sforzi saranno profusi per migliorare la resa della fotocamera, per fornire strumenti business avanzati (come le traduzioni live e sintesi di documenti) ma molto altro ancora. Staremo a vedere.

