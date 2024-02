Anche oggi 22 febbraio non funziona il sito del Servizio Civile e i problemi di inoltro della domanda per potenziali volontari sono particolarmente diffusi tra gli utenti. Eppure, nella giornata odierna, era stata fissata la nuova scadenza per l’invio della propria candidatura e l’attuale situazione non favorisce di certo chi ancora non è riuscito a completare la specifica procedura.

La medesima situazione si era concretizzata anche la settimana scorsa, come raccontato sulle nostre pagine. In occasione dei numerosissimi problemi al portale del Dipartimento per le politiche giovanili si era poi provveduto a stabilire una proroga dell’invio delle domande, con nuova scadenza prevista proprio per oggi 22 febbraio per le ore 14. Le ripetute difficoltà odierne sono certamente dovute alla gran mole di accessi contemporanei alla piattaforma con SPID o Carta d’Identità elettronica: sta di fatto che il sito dedicato al programma per i più giovani è completamente inaccessibile, nonostante gli svariati tentativi da browser e dispositivi diversi.

Come comportarsi dunque se non funziona il sito del Servizio civile ancora oggi e non è possibile dunque inoltrare la propria domanda entro il tempo prestabilito delle ore 14? Per il momento, non sono giunti comunicati ufficiali che chiariscano la situazione reale dei problemi tecnici relativi al portale e l’unica soluzione resta l’attesa. Per quanto le motivazioni dietro il disservizio prima dichiarate dovrebbero essere quelle reali, è anche vero che non possiamo dare per scontato quali interventi tecnici siano in corso per favorire un rapido ritorno alla normalità. Quello che appare più probabile, visto l’ulteriore down del servizio per i cittadini, è che si provvederà ad un’ulteriore proroga (almeno di qualche ora) per l’inoltro della domanda. La situazione è in continuo divenire e non mancheranno ulteriori aggiornamenti in proposito in calce a questo articolo, non appena disponibili nel corso della giornata.

