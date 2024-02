Da ieri 13 febbraio il sito del Servizio civile non funziona e la possibilità di inoltrare la personale domanda proprio per il servizio volontario è inibita. Ci sono dunque delle preoccupazioni relative alla scadenza della modalità di inoltro della richiesta da parte di tanti giovani. Niente panico perché esiste ora un nuovo termine al quale fare riferimento senza timore di perdere un’occasione davvero importante per la propria crescita e formazione.

In che cosa consiste il down comprovato da tanti utenti? Il sito del Servizio civile non funziona in nessun modo. Già a partire dalla home del portale domandaonline.serviziocivile.it si manifestano le prime anomalie. Nonostante i diversi tentativi, la pagina iniziale della piattaforma è completamente irraggiungibile (figuriamoci l’area personale). L’esperienza è la stessa da qualsiasi browser e da qualsiasi dispositivo. Questa situazione si protrae ormai da ieri 13 febbraio e, nel frattempo, non sono sopraggiunte comunicazioni da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili sulle motivazioni associate ad un down così vistoso.

A fronte di tutte le difficoltà di scena per l’invio della propria candidatura, va detto però che è stata ufficializzata una nuova scadenza per l’invio della domanda per il Servizio Civile. Proprio il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale già indicato ha pubblicato un nuovo decreto n. 169 del 13 febbraio 2024 con il quale il termine per l’inoltro della propria candidatura è stato prorogato fino al 22 febbraio 2024, alle ore 14.00. Il bando è naturalmente sempre rivolto alla ricerca di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale previsti sia in Italia che all’estero.

Visto che il sito del Servizio civile ancora non funziona anche oggi 14 febbraio come ieri non possiamo ipotizzare quando le funzionalità del portale saranno tutte ripristinate. L’importante è che ci sia ancora una settimana di tempo extra per l’inoltro della propria domanda.

