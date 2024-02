Stanno venendo a galla ulteriori indicazioni a proposito degli iPhone 16 Pro e di quello che tocceremo con mano al momento della loro uscita, considerando il fatto che oggi 20 febbraio è possibile soffermarsi anche sulle nuove colorazioni del device. Insomma, per una volta possiamo abbandonare i discorsi legati alla scheda tecnica, a differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi quando abbiamo parlato di processore ed intelligenza artificiale sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione, in merito alle reali intenzioni di Apple con il suo prossimo top di gamma.

Si parla dell’arrivo di due nuovi colori per iPhone 16 Pro: altro step ufficioso verso l’uscita

Quali sono i colori che dovrebbero rappresentare una novità assoluta per iPhone 16 Pro? Nel dettaglio, si parla con insistenza dell’uscita di modelli “Desert Titanium” e “Titanium Grey”, secondo il leaker noto come “Majin Bu”. Andando oltre le semplici indiscrezioni di oggi, sui social la fonte del giorno ci dice anche cosa possiamo aspettarci in termini di impatto visivo con le due nuove colarazioni. Ad esempio, il modello “Desert Titanium” potrebbe essere simile all’opzione Gold che abbiamo avuto modo di toccare con mano tramite l’iPhone 14 Pro nel 2022, anche se con una tonalità probabilmente più profonda.

Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare il prossimo iPhone 16 Pro che potrebbe essere commercializzato in “Grigio Titanio”, destinato ad essere simile alla tonalità del Grigio Space che è stata invece commercializzata attraverso l’iPhone 6 nel 2014. Dunque, un potenziale ritorno al passato, visto che l’iPhone 15 è arrivato in commercio in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. Nessun iPhone 15 Pro‌‌ con finitura dorata, che non si vede dai tempi dell’iPhone‌‌ 5S del 2013 ed ‌‌iPhone‌‌ 8 del 2017. Fino ad arrivare agli iPhone‌‌ XS del 2018 ed ‌‌iPhone 14‌‌ Pro del 2022.

Staremo a vedere se verrà fatto effettivamente questo step con gli iPhone 16 Pro nei prossimi mesi.