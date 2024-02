Ci sono ulteriori indiscrezioni che possiamo prendere in esame, in queste ore, per quanto concerne la possibile scheda tecnica dei nuovi iPhone 16, considerando il fatto che Apple intende puntare tutto sull’intelligenza artificiale. La necessità di fornire un segnale a pubblico e concorrenza sotto questo punto di vista è forte, soprattutto alla luce di quanto osservato nelle ultime settimane coi nuovi Samsung Galaxy S24. Per questa ragione, dopo le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sul comparto hardware dei nuovi melafonini, bisogna concentrarsi anche sul delicato tema del processore.

Importanti passi in avanti per iPhone 16 sull’intelligenza artificiale: sta arrivando un nuovo processore

Provando a scendere maggiormente in dettagli, a detta di una fonte come Economic Daily News, cresce in questi giorni la convinzione che i tanto attesi chip Apple A18 e M4 di prossima generazione per i futuri modelli di iPhone e Mac finiranno con l’essere dotati di un motore neurale aggiornato con un numero “significativamente” maggiore di core. Si tratta di una mossa chiaramente concepita per farsi trovare pronti al cospetto della svolta AI, essendo questa la grande sfida nella quale anche un brand del calibro di Apple intende inserirsi nei prossimi mesi.

Inutile dire che una svolta del genere per quanto riguarda il motore neurale aggiornato avrebbe il chiaro intento di andare a migliorare le prestazioni per le attività di intelligenza artificiale ed apprendimento automatico. Un’evoluzione del genere si assisterà anche in altri ambiti produttivi di Apple, se pensiamo che i primi Mac con chip M4 verranno rilasciati con ogni probabilità alla fine del 2024 o al massimo nello scorcio iniziale del 2025.

Insomma, occorre fare molta attenzione alla scheda tecnica dei nuovi iPhone 16, visto che Apple appare pronta alla svolta che comporta per forza di cose il mondo dell’intelligenza artificiale in questo momento storico.

Continua a leggere su optimagazine.com