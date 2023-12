Ci sono nuove indicazioni che dobbiamo prendere in esame nella giornata di oggi per quanto riguarda l’iPhone 16 Pro, in quanto Apple sembrerebbe intenzionata a mettere a disposizione del pubblico un plus che quest’anno abbiamo osservato solo a bordo dei Pro Max. Dunque, dopo il bollettino di fine novembre, è necessario parlare nuovamente dei progetti per la mela morsicata in vista del 2024, stando ai rumors che sono venuti a galla in queste ore. Nello specifico, sembrerebbe che l’azienda intenda implementare il teleobiettivo tetraprismatico sia su iPhone 16 Pro, sia ovviamente sugli ‌iPhone 16 Pro‌ Max il prossimo anno.

Previsto un aggiornamento radicale per la fotocamera dell’iPhone 16 Pro in vista del 2024

Provando a scendere in dettagli, sarebbe proprio questo il passo in avanti radicale per la fotocamera dell’iPhone 16 Pro nel 2024. Cosa cambierebbe con questo valore aggiunto per coloro che decideranno di puntare sul dispositivo in questione? Come abbiamo avuto modo di osservare quest’anno tramite i soli iPhone 15 Pro Max, il vantaggio risiede fondamentalmente nella dotazione di una struttura in vetro piegato che al suo interno utilizza un design a tetraprisma. Quest’ultimo, nello specifico, riflette ripetutamente la luce, consentendo uno zoom ottico fino a 5x.

Un netto passo in avanti rispetto allo standard 3x che abbiamo avuto modo di toccare con mano tramite gli iPhone 14 Pro Max. La scelta di Apple in vista del nuovo anno dovrebbe essere agevolata anche da un’altra valutazione, visto che l’azienda sembrerebbe propensa ad aumentare le dimensioni dei suoi nuovi top di gamma. In particolare, si dice che iPhone 16 Pro ed iPhone 16 Pro Max possano misurare rispettivamente 6,3 e 6,9 pollici. Insomma, tutto sembra portarci in questa direzione oggi come oggi.

Massima attenzione, dunque, da riservare alle mosse di Apple per i tanto attesi iPhone 16 Pro.

