Ci sono nuove indicazioni che possiamo prendere in esame oggi a proposito del tanto atteso iPhone 16 Pro. Mancano ancora diversi mesi alla presentazione ufficiale dei nuovi prodotti Apple, ma sul web si stanno scatenando i soliti bene informati sulle potenziali mosse della mela morsicata. Insomma, situazione in continua evoluzione, con il chiaro intento di dare un segnale sia al proprio pubblico, sia alla concorrenza, come abbiamo avuto modo di osservare non molto tempo fa attraverso un altro articolo, quando ci siamo concentrati prevalentemente sul discorso della fotocamera.

Rischia di fare la differenza l’iPhone 16 Pro sulla memoria interna: le probabili mosse di Apple

Cosa sappiamo al momento? Secondo le ultime indiscrezioni trapelate sul web, l’idea del colosso di Cupertino sarebbe quella di fornire una chiara risposta ai vari Samsung Galaxy S24 che abbiamo avuto modo di conoscere meglio negli ultimi tempi. In particolare, Apple potrebbe ancora una volta prendere l’iniziativa offrendo iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max con ben 2 TB di spazio di archiviazione. Si trattarebbe di una mossa che assumerebbe connotazioni storiche in ambito mobile, visto che il suo principale competitor non ha mai toccato vette del genere.

Del resto si sa, storicamente il pubblico affezionato al marchio Apple tende a spendere di più per un dispositivo, a patto che sia dotato di un maggiore spazio di archiviazione. Come accennato in precedenza, comunque, la propensione del brand americano sarebbe quella di rendere disponibili ulteriori plus. Provando a scendere ulteriormente in dettagli, si ritiene che il produttore possa anche passare ad una fotocamera ultra-wide con una risoluzione più elevata.

Sarà interessante capire quali saranno gli effetti sui prezzi degli iPhone 16 Pro, nel caso in cui le indiscrezioni di oggi dovessero essere confermate. Occhio ai confronti a distanza con il suo predecessore.