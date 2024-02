Ci apprestiamo a toccare con mano una svolta importante attraverso l’iPhone 16 Pro, con un chiaro riferimento a coloro che prestano da sempre molta attenzione al discorso fotocamera. Vediamo, dunque, in quale direzione stia andando Apple, in quanto alcune mosse del produttore potrebbero aiutare effettivamente anche le vendite di questo dispositivo. A costo di sacrificare qualche esclusiva per il device “Pro Max”. Insomma, oggi 27 febbraio bisogna andare oltre tematiche come quelle relative alle colorazioni dei prodotti, che tra le altre cose abbiamo avuto modo di approcciare di recente con altri articoli.

Interessante potenziale passo in avanti per iPhone 16 Pro sulla fotocamera: gli ultimi aggiornamenti

Cosa si sta muovendo con la mela morsicata? Secondo le ultime voci di corridoio, sembrerebbe che Apple intenda espandere la fotocamera a tetraprisma dell’iPhone 15 Pro Max, quella che per intenderci può contare su uno zoom ottico fino a 5x, sia su iPhone 16 Pro che su iPhone 16 Pro Max. Una scelta strategica che, se confermata, non dovrebbe essere sottovalutata, proprio per il discorso della cosiddetta esclusiva che è stato fatto in precedenza. In ogni caso, ne hanno parlato fonti autorevoli come il solito Apple analyst, Ming-Chi Kuo.

La notizia è stata ripresa anche da Trendforce, altro punto di riferimento in questo mondo, secondo cui si prevede che il settore vedrà un aumento di dispositivi che punteranno tutto sull’adozione di moduli di lenti periscopiche, almeno per quanto riguarda il discorso fotocamera. Apple prevede di portare questo aggiornamento hardware avanzato su iPhone 16 Pro, rendendolo accessibile a più utenti della serie Pro.

Staremo a vedere se le indiscrezioni di queste ore si riveleranno veritiere e se ci sarà l’estensione di questo plus sulla fotocamera anche a bordo degli iPhone 16 Pro nel corso dei prossimi mesi.