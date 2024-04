Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione ufficiale degli iPhone 16 Pro, ma questo non sta impedendo ad alcuni addetti ai lavori di sbilanciarsi sulle migliorie che avremo modo di toccare con mano rispetto agli iPhone 15 Pro lanciati sul mercato sette mesi fa. E così, oggi 16 aprile possiamo fare il punto della situazione in termini di scheda tecnica, fermo restando il fatto che da Apple non siano ancora pervenute comunicazioni ufficiali utili per essere certi in un contesto simile. Vediamo in quale direzione stiamo andando, avendo come punto di riferimento fonti molto autorevoli.

Svariati miglioramenti per iPhone 16 Pro rispetto ad iPhone 15 Pro: le ultime sulla scheda tecnica

Nello specifico, dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri relativo alla fotocamera, oggi possiamo riepilogare quelli che appaiono step di avanzamento certi per il prossimo top di gamma Apple. Si parte dal discorso dimensioni, in quanto i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ presenteranno display più grandi rispetto ai loro predecessori, spingendo ‌iPhone 16 Pro‌ Max a diventare l’iPhone più grande mai offerto dall’azienda. In pratica, arriveremo rispettivamente a 6,3 e 6,9 pollici.

Occhio anche al processore, con un chip “A18 Pro” più potente e design termici avanzati e opzioni di connettività migliorate inclusi gli ultimi standard Wi-Fi. Sul fronte fotocamera, abbiamo un sensore per quella principale più grande, fino ad arrivare ad un sensore da 48 megapixel sulla fotocamera ultra grandangolare e un pulsante hardware dedicato per la fotografia. Si parla con insistenza anche di importanti miglioramenti per la tecnologia della batteria e nella ricarica, con elementi più grandi e capacità di ricarica più veloci.

Per il resto, possiamo dire che il lancio di ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max sia previsto in autunno.

Continua a leggere su optimagazine.com