Ci sono diverse segnalazioni che dobbiamo prendere in esame, oggi, a proposito dei problemi con ricarica Very Mobile, considerando il fatto che molti utenti non riescono a portare a termine il processo che dovrebbe consentire loro di avere nuovamente del credito a disposizione con la propria SIM. Una settimana complicata per l’operatore, visto che un paio di giorni fa sul nostro magazine abbiamo condiviso un altro articolo che lo ha menzionato. In quel frangente, ci siamo concentrati soprattutto sulle difficoltà emerse per accedere all’area utente con le credenziali salvate in precedenza.

Maggiorni indicazioni sui problemi di oggi con la ricarica Very Mobile che non va a buon fine

Dunque, a differenza di quanto emerso di recente, oggi tocca concentarsi soprattutto sul tema della ricarica Very Mobile, fermo restando che al momento della pubblicazione del nostro articolo le segnalazioni non sono così elevate da indurmi a parlare di down. Ed è giusto evidenziarlo in circostanze simili, anche per gettare acqua sul fuoco. In ogni caso, la situazione dovrà essere monitorata con attenzione, sperando che dal brand in questione possano arrivare nel più breve tempo possibile dei riscontri utili a mettere a fuoco la questione qui in Italia.

Allo stato attuale, non abbiamo prese di posizione da parte dello staff tecnico utili per comprendere non solo l’origine dei problemi con la ricarica Very Mobile, ma anche le tempistiche entro cui il presunto disservizio sia destinato a rientrare. Tuttavia, sui social abbiamo recuperato qualche informazione che potrebbe tornarvi utile sul tema assistenza: “Siamo dispiaciuti per i problemi di connessione che stai riscontrando ma non abbiamo dati a sufficienza per chiamarti, pertanto ti invitiamo a chiamare gratuitamente il 1929 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 e la domenica dalle 8 alle 20“.

Anche voi avete constatato problemi con la ricarica Very Mobile oggi 16 febbraio? Nel caso, fatecelo sapere nell’area commenti qui di seguito.

