Abbiamo segnalazioni relative anche a problemi Very Mobile oggi 9 dicembre in Italia. A dirla tutta, si tratta di un disservizio riscontrato soprattutto nell’area di Milano, stando ai feedback ottenuti dagli utenti questa mattina. Inutile dire che l’anomalia in questione sia legata in modo diretto a quella che ha colpito WindTre, come avrete notato anche attraverso il nostro articolo pubblicato in mattinata. Proviamo a riepilogare le informazioni raccolte finora, con relative dritte anche per coloro che intendono contattare l’assistenza.

Si registrano problemi Very Mobile su Milano: consigli sull’assistenza

Al momento, dunque, c’è poco da fare nel caso in cui riscontriate problemi Very Mobile. Soprattutto nel caso in cui vi troviate nei pressi di Milano. Come si nota dai commenti disponibili su Down Detector, appare evidente che il disservizio riguardi il capoluogo lombardo. Dovreste essere in grado di ricevere ed effettuare chiamate, mentre con il 3G ed il 4G la situazione si complica notevolmente. Tra connessione assente o estremamente rallentata, nella migliore delle ipotesi, la situazione appare decisamente complicata.

Al di là di un’anomalia che potrebbe essere risolta in fretta, qualora doveste riscontrare problemi Very Mobile, con la necessità di ottenere assistenza a stretto giro, vi consiglio di consultare le istruzioni ufficiali dell’operatore. Oltre a visitare il sito e ad accedere all’app, consiglio a tutti di chiamare l’800 99 4444. Probabilmente i tecnici sono già al corrente del disservizio su Milano, ma è chiaro che l’aumentare delle segnalazioni possa rappresentare una sorta di sollecito.

Insomma, massima attenzione oggi, fermo restando che la situazione pare stia migliorando in questi minuti. Staremo a vedere come evolverà la situazione in giornata coi problemi Very Mobile. Avete provato a contattare l’assistenza? Vi ritenete soddisfatti? Fateci sapere qui di seguito.