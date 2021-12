Sono davvero inattesi i problemi Very Mobile di oggi 15 dicembre. In particolare, molti clienti lamentano malfunzionamenti per il semplice servizio di chiamate ed in particolare anche in una specifica area geografica del nostro paese. Vale la pena analizzare la situazione poco gradevole per chi ha la necessità di mettersi in contatto con qualsivoglia recapito.

Le prime segnalazioni di problemi Very Mobile odierne sono partite intorno alle ore 12:30. Al momento di questa pubblicazione, il servizio Downdetector mette in evidenza centinaia di segnalazioni di utenti impattati dai malfunzionamenti. La quantità di testimonianze negative è tanto più significativo se consideriamo che il maggior numero di lamentele provengono da un’area geografica piuttosto limitata, ossia la città di Milano, e non da una vasta area nazionale.

Come già indicato, i problemi Very Mobile attuali non riguardano tutti i servizi offerti dall’operatore low-cost di Wind. La rete internet sembra funzionare a tutti i clienti: sono piuttosto le semplici chiamate a non funzionare del tutto ormai da più d mezz’ora. Per il momento, il vettore non ha rilasciato alcuna comunicazione relativa alle anomalie: per questo motivo è impossibile ipotizzare dei tempi di ripristino del servizio brevi o più longevi. Questo articolo verrà di certo aggiornato con le notizie in arrivo sul down parziale di questa mattinata. Nel frattempo, tutti i clienti impattati dalle anomalie faranno bene a contattare l’assistenza del vettore nella sezione Supporto sul sito o sull’app Very, oppure chiamando gratuitamente al 1929.

Aggiornamento 13:10 – Sembra proprio che i problemi Very Mobile con le chiamate stiano rientrando progressivamente nell’area geografica colpita proprio dal disservizio. Proprio a Milano, dove si registravano le maggiori anomalie con il servizio voce, i clienti stanno cominciando di nuovo ad usufruire del servizio voce, potendo chiamare e ricevere telefonate. Restano non noti le principali motivazioni dietro agli errori di questa mattina.