Inizio di mese davvero travagliato per gli italiani che tentano l’attivazione di SIM Very Mobile. Non possono essere per nulla trascurati i problemi di chi si trova in difficoltà da giorni perché non riesce a far funzionare la propria scheda telefonica con l’operatore, sebbene abbia compiuto i necessari passaggi in precedenza e siano pure andati a buon fine.

Le segnalazioni degli utenti, anche via social, sono molte. Il sito Mondomobileweb ha raccolto proprio il numero crescente di testimonianze delle anomalie e pure i primi riscontri del vettore in merito al disservizio. In realtà, proprio questi ultimi sono stati anche discordanti tra di loro e hanno mandato nel panico gli interessati.

La difficoltà principale è la seguente: l‘attivazione di SIM Very Mobile non sta andando a buon fine per quelli che hanno già ricevuto la scheda e hanno addirittura effettuato la procedura di riconoscimento attraverso la videochiamata con un operatore. A seguito dell’importante step, la portabilità da altro operatore con numero pregresso non è stata compiuta e resta inspiegabilmente in stand-by.

Cosa ha riferito l’operatore in merito ai problemi di attivazione di SIM Very Mobile? Nei giorni scorsi il vettore, tramite il suo canale ufficiale Facebook, si è scusato del disservizio, chiarendo che le difficoltà erano di natura tecnica e un reparto tecnico era all’opera per un rapido ritorno alla normalità delle situazione. Nelle scorse ore, al contrario, il vettore ha invece chiarito che non ci sono malfunzionamenti in corso. Peccato che gli utenti lamentino ancora la mancata attivazione della SIM.

Va chiarita la questione rimborsi: chi sta riscontrando anomalie ancora oggi, può avere un risarcimento per la mancata attivazione di SIM Very Mobile? Per questo aspetto, va ripreso quando già detto prima. Solo un paio di giorni fa, il vettore si riferiva ad indennizzi concessi per chi continuava ad avere problemi, erogati grazie all’assistenza di un operatore. Feedback di questo tipo non sono invece stati pubblicati nelle ultime ore. Il consiglio valido per tutti è dunque quello di contattare il servizio clienti nella speranza di ottenere il giusto supporto.