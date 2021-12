Per il secondo giorno consecutivo, si ripetono i problemi Very Mobile. Anche oggi 16 dicembre, esattamente come nella giornata di ieri, più servizi dell’operatore mobile low-cost sotto il marchio Wind non funzionano a dovere. L’anomalia più seria e principale resta quella delle chiamate in uscita e in entrata del tutto inibite, esattamente come 24 ore fa. In più, rispetto a quanto sperimentato di recente, si aggiungono anche alcuni alert relativi alla navigazione sul web.

Il servizio Downdetector, in questa giornata, mette in evidenza la terza ondata di problemi Very Mobile in due giorni intorno alle ore 13 di questo giovedì di metà dicembre. Esattamente come già accaduto, sembrerebbero essere alcune regioni del nord le maggiormente colpite dal disservizio. Le prime centinaia di segnalazioni di errori si concentrerebbero tra Lombardia e Piemonte in effetti. La situazione è naturalmente in continuo divenire e le cose potrebbero cambiare anche in maniera rapida. Non sono pervenute ancora comunicazioni ufficiali da parte del vettore che chiariscono il perché delle difficoltà odierne ma nemmeno di quelle molto recenti che potrebbero essere certamente collegate tra loro.

I canali di assistenza attivi in caso di problemi Very Mobile sono due: il numero verde da contattare per i clienti è quello che risponde al numero 1929. In alternativa si potrà consultare la sezione di supporto presente sia sul sito del vettore che sulla relativa app ufficiale per iOS e per Android.

Aggiornamento 12:40 – Le segnalazioni di problemi Very Mobile si stanno moltiplicando in questi minuti. Purtroppo le difficoltà cominciano a manifestarsi in un’area geografica più vasta di quella individuata in un primo momento. Diversi clienti del vettore dell’Emilia Romagna come della Toscana e del Lazio segnalano l’impossibilità di fruire del tutto o in parte del servizio. Mancano ancora all’appello le spiegazioni ufficiali da parte dell’operatore sulle anomalie ricorrenti oramai da 24 ore.

