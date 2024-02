Oggi 16 febbraio l’app WindTre non funziona per diversi clienti dell’operatore e lo stesso vale per l’applicazione del vettore low-cost corrispondente Very Mobile. Le difficoltà, in realtà, si sono manifestate anche nella tarda giornata di ieri e la situazione è in continua evoluzione in questo momento.

Chiariamo esattamente in che senso l’app WindTre non funziona, proprio come quella Very Mobile. La fase che manifesta una serie di problemi è quella di autenticazione alla propria area riservata. In pratica, le applicazioni sembrano aver perso le credenziali di accesso e dunque l’utente deve procedere ad un nuovo login. Proprio in questo momento, si concretizzano le maggiori difficoltà. I consueti dati personali, associati alla propria SIM, non sembrano essere accettati, neanche dopo vari tentativi. Dunque si può visualizzare la schermata presente ad inizio articolo che evidenzia la presenza di un errore. Il malfunzionamento, tuttavia, sembra essere facilmente aggirabile con una procedura diversa da quella dell’inserimento delle informazioni personali. In particolar modo, ad esempio effettuando l’autenticazione con un dato biometrico come l’impronta digitale non ci si imbatterebbe nelle stesse difficoltà.

Dal momento in cui l’app WindTre non funziona, così come quella Very Mobile, alcune funzioni importantissime sono inibite. Su di tutte c’è naturalmente quella alla procedura di ricarica telefonica per qualche rinnovo impellente della propria offerta. Il sito web dei due operatori non sembra presentare le stesse difficoltà e dunque potrebbe essere, nell’immediato, una valida alternativa. La situazione potrebbe evolversi rapidamente nel corso di questa mattinata, verso una risoluzione completa dei problemi in atto. Sono di certo in corso degli interventi tecnici che dovrebbero porre fine ai malfunzionamenti nel più breve tempo possibile, anche se non possiamo ipotizzare esattamente quando ogni funzionalità degli strumenti sarà di nuovo attiva senza bug ed errori. Mancano infatti dei riscontri ufficiali in merito.

Continua a leggere su optimagazine.com