Cala sempre più il prezzo dell’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB su Amazon, con uno sconto da tenere assolutamente in considerazione se si ha intenzione di acquistare un nuovo smartphone di stampo Apple. Non è l’ultimo top di gamma dell’azienda di Cupertino, ma può essere quell’occasione da cogliere al volo per avere tra le mani un iPhone di buona fattura e che potrà dire ancora la sua sul mercato. Approfondendo l’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, si nota come sia stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo consigliato in precedenza di 879 euro.

Come cambiano le cose per iPhone 14 a prezzo più basso su Amazon il 7 febbraio: riscontri sull’offerta di oggi

Nuovo taglio al prezzo, una settimana dopo il nostro ultimo articolo. Questo significa che attualmente può essere acquistato alla cifra finale di 729 euro. Un bel risparmio che non può di certo passare in secondo piano e può far gola a molti utenti che hanno intenzione di acquistare per la prima volta un iPhone. C’è disponibilità immediata su Amazon per questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, ma soprattutto non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

La consegna è prevista entro pochi giorni dall’acquisto, per chi ha Prime nel giro di 24 ore. Altro aspetto positivo di fare acquisti su Amazon è la possibilità di pagare a rate con Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno la possibilità di avvicinarsi a quest’offerta. Approfondendo invece le caratteristiche tecniche di questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Non manca un sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di luce. Ritroviamo poi la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi e la modalità Cinema ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps. Infine spazio ad una batteria che dura tutto il giorno e consente fino a 20 ore di riproduzione video.

