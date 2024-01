Mancano ancora diversi mesi alla presentazione dei nuovi dispositivi mobile Apple, ma in questi giorni è possibile soffermarsi già su alcuni probabili punti di forza per iPhone 16 Pro Max che avremo modo di toccare con mano. Dopo aver parlato della probabile introduzione di un tasto fisico “rivisto” dal produttore, come abbiamo osservato con l’articolo pubblicato di recente sul nostro magazine, oggi tocca concentrarsi sulla fotocamera ed in particolare sul sensore della fotocamera principale. Se non altro, perché Apple intende dare un segnale preciso ai propri utenti, oltre ovviamente ai principali competitors di questo settore.

Previsti passi in avanti per iPhone 16 Pro Max con sensore della fotocamera principale: cosa cambierà Apple nel 2024

Dunque, sono previste interessanti novità per iPhone 16 Pro Max soprattutto sul versante del sensore della fotocamera. Provando a scendere in dettagli, a detta di Digital Chat Station la fotocamera principale del dispositivo dovrebbe essere dotata di un sensore Sony IMX903 personalizzato da 48 megapixel. Quest’ultimo, al di là di questioni prettamente hardware, dovrebbe essere dotato di funzionalità avanzate come un design “sovrapposto”, concepito per assicurare prestazioni migliori, fino ad arrivare un convertitore analogico-digitale (ADC) a 14 bit per la conversione dei dati delle immagini di alta qualità.

A questi fattori, poi, si aggiunge il plus “Controllo” (DCG) per una migliore gamma dinamica e controllo del rumore. La stessa fonte, poi, ha confermato una sua precedente indiscrezione, secondo cui dovremmo imbatterci in un sensore della fotocamera più grande del 12% con una dimensione di 1/1,14 pollici. Tutti questi plus, combinati, dovrebbero garantire foto di maggiore qualità soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, consentendo al dispositivo di catturare più luce.

Insomma, pare che l’iPhone 16 Pro Max farà la differenza anche sul fronte fotocamera nel corso dei prossimi mesi.

