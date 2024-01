Arriverà con ogni probabilità prima del previsto l’aggiornamento con OneUI 6.1 a bordo di modelli meno recenti, come nel caso dei Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21. Confermando la propria propensione ad assicurare upgrade in tempi ristretti ai propri device, come del resto abbiamo avuto modo di notare anche la scorsa settimana in merito alla patch di gennaio, oggi tocca focalizzarsi sui prossimi step dell’azienda. Già, perché la sensazione è che in questo frangente il gap temporale tra un modello e l’altro, in termini di rilascio, possa essere più stretto rispetto a quanto osservato mesi fa con OneUI 6.0.

Potrebbe arrivare prima del previsto l’aggiornamento con OneUI 6.1 sui Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 in Europa

Secondo quanto riportato da un leaker autorevole su Twitter, come nel caso di Tarun Vats, sembrerebbe che una sorta di build di prova sia stata già individuata per modelli come i vari Samsung Galaxy Z Fold, Galaxy Flip 5, Galaxy Flip 4, fino ad arrivare a modelli più popolari anche qui in Italia. Vedere per credere il caso del Samsung Galaxy S23, ma anche il Samsung Galaxy 22 e Galaxy 21. A chiudere il suo intervento in merito ai device che possiamo considerare in prima fila sotto questo punto di vista, abbiamo anche i Galaxy A54, Galaxy A34 e Galaxy S21 FE.

Insomma, non abbiamo un calendario preciso ed ufficiale oggi in termini di distribuzione del pacchetto software ufficiale, ma è chiaro che quanto riportato rappresenti un segnale incoraggiante per tutti. Per farvela breve, arriverà molto presto il pacchetto software con OneUI 6.1 sui Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21 in Europa. Se i test non dovessero far emergere particolari criticità, non ci saranno ostacoli verso una celere distribuzione del firmware su scala globale.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori indicazioni a proposito del rilascio dell’aggiornamento con OneUI 6.1 sui vari Samsung Galaxy S22 e Galaxy S21.

Continua a leggere su optimagazine.com