Se volete acquistare un iPhone scontato, quindi ad un prezzo più accessibile, può fare al caso vostro l’offerta odierna di Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Si tratta di un top di gamma che può ancora contare su un comparto tecnico di rilievo, nonostante insomma sia approdato sul mercato il modello successivo. A questo punto vediamo la ghiotta offerta proposta quest’oggi da Amazon per l’iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna. Approfondendo la questione è stato applicato uno sconto del 17% sul prezzo precedente di 879 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 729 euro.

Sta ricominciando a scendere il prezzo dell’iPhone 14 a febbraio: dettagli dell’offerta su Amazon

Non solo modelli ricondizionati, come quelli citati nei giorni scorsi. Come si può notare il risparmio è davvero notevole e può essere l’occasione giusta per avere finalmente tra le mani un dispositivo Apple di ottima qualità. C’è attualmente disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce, senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Nel giro di pochi giorni questo iPhone 14 arriverà nelle vostre case. Altro aspetto interessante, che non deve essere sottovalutato, è la possibilità di acquistare questo device di stampo Apple a rate grazie a Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Più utenti potranno quindi avvicinarsi a questo tipo di offerta grazie al pagamento a rate. Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche che alimentano questo iPhone 14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Il processore è un A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee.

Spazio anche a reti cellulari 5G. Il sistema fotocamere è decisamente più evoluto e garantisce scatti di qualità in ogni condizione di luce. Non mancano poi la modalità Cinema, ora con Dolby Vision 4K fino a 30 fps e la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi. Infine ritroviamo una batteria che dura tutto il giorno e garantisce oltre 20 ore di riproduzione video.

