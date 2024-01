Ci siamo imbattuti da poco nell’aggiornamento iOS 17.3, con il quale Apple ha provato a mettersi alle spalle alcune anomalie, ma evidentemente l’attenzione di utenti ed addetti ai lavori è già rivolta ad iOS 17.4, considerando il fatto che la mela morsicata si trova nella scomoda posizione di dover rispettare alcune scadenze per questioni di legge. E così, dopo avervi parlato di alcuni upgrade sulla carta minori, come abbiamo osservato nella giornata di ieri, è molto importante capire in quale direzione stia andando lo sviluppo software di un produttore così importante.

Abbiamo già una scadenza precisa per l’uscita dell’aggiornamento iOS 17.4 anche in Italia: le previsioni ad oggi

Quali sono gli elementi che dobbiamo prendere in considerazione in un contesto simile? Effettivamente, c’è una notizia che a conti fatti indica già oggi una scadenza chiara per l’uscita dell’aggiornamento iOS 17.4 anche in Italia. Come riporta MacRumors, infatti, Apple ha tempo fino al 6 marzo per adeguarsi in modo integrare ad una legge sui mercati digitali dell’UE forse sottovalutata tra gli addetti ai lavori. Le più recenti disposizioni, infatti, affermano che tra le altre cose ad aziende come il colosso di Cupertino verrà imposto di consentire agli utenti iPhone di installare app al di fuori dell’App Store.

Secondo la fonte, in verità abbiamo già una sorta di calendario che possiamo prendere in esame, in quanto la prima beta di iOS 17.4 dovrebbe essere rilasciata già questa settimana. Questione di giorni, dunque, anche se non si escludono leggeri ritardi rispetto alla tabella di marcia iniziale. Ad oggi, poi, non è chiaro se le modifiche relative all’app verranno aggiunte da subito per condurre test maggiormente attendibili, oppure se dovremo attendere le versioni beta successive.

In ogni caso, la situazione determina una data limite entro cui toccheremo con mano l’aggiornamento iOS 17.4 in Paesi come Austria, Belgio, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia.

