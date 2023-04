The Rookie 6 ci sarà: la ABC rinnova la serie tv con Nathan Fillion. La sesta stagione dell’action drama raggiungerà l’ambito traguardo dei cento episodi.

Negli USA, The Rookie resiste come uno degli show più visti sul network americano. Da quando ha cambiato slot di programmazione, passando dalla domenica al martedì sera, la serie ha visto un incremento di pubblico. Un vero successo che vede Nathan Fillion, veterano del piccolo schermo, tornare alla ribalta con un ruolo da protagonista dopo la fine della serie tv Castle.

The Rookie 6 andrà quindi in onda durante la stagione televisiva americana del 2023/2024. In Italia, la quinta stagione, attualmente trasmessa sul network ABC, è ancora inedita, ma potrebbe andare in onda nell’estate di Rai2, altrimenti in autunno. Al momento la stagione viene solo proposta sulla rete svizzera.

Nella quinta stagione di The Rookie, composta da venti episodi, non più una matricola da ormai sei mesi, John Nolan verrà messo sotto pressione e dovrà anche capire che tipo di agente di polizia vuole essere. Intanto deve affrontare faccia a faccia la serial killer Rosalind Dyer, e lei vuole fargli sapere che non ha ancora chiuso con lui. Nel frattempo, gli agenti Bradford e Chen lavorano sotto copertura con la detective Lopez e il dipartimento di polizia di Las Vegas per arrestare i leader di un’importante impresa criminale.

Il cast della quinta stagione è così composto: Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è la detective Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Melissa O’Neil è il sergente Lucy Chen; Eric Winter è il sergente Tim Bradford; Mekia Cox è Nyla Harper; Shawn Ashmore è Wesley Evers; Jenna Dewan è Bailey Nune, vigile del fuoco e fidanzata di Nolan; Tru Valentino è la matricola Aaron Thorsen.

Continua a leggere su optimagazine.com.