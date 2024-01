Ci risiamo: anche in questo lunedì 29 gennaio non funziona Tiscali Mail, esattamente come accaduto venerdì scorso 26 gennaio. In quel caso, abbiamo assistito ad un vero e proprio down del servizio durato per ore. In questa mattinata di inizio settimana, invece, registriamo difficoltà di accesso saltuarie ma comunque importanti (almeno al momento di questa pubblicazione).

Lo stato del servizio è sempre tenuto sotto controllo dal portale Downdetector. Quest’ultimo ha segnalato, subito dopo le 8 odierne, circa un centinaio di alert di utenti impossibilitati ad accedere alla loro casella mail. I problemi attuali sono molto simili a quelli di scena solo tre giorni orsono. Perché non funziona Tiscali Mail nuovamente? Una risposta in questa direzione possiamo ipotizzarla grazie al messaggio di errore comparso a molti utenti in questi minuti. Si tratta del codice errore (appunto) siglato come 408. La tipologia di anomalia segnalata anche con nota “Request Timeout” significa che proprio la richiesta inviata al server del sito web ha richiesto più tempo del solito, di certo più di quanto lo specifico server fosse disposto ad aspettare. I probabili motivi dietro al disguido potrebbero essere connessi all’elevato traffico sul portale o anche a qualche vistoso problema associato al server del servizio di posta.

Non possiamo ipotizzare l’evoluzione del disservizio odierno. Anche se al momento Tiscali Mail non funziona esattamente come venerdì scorso, la durata del down potrebbe non essere così importante come nell’ultimo caso. Per chiunque voglia chiedere assistenza, restano attivi due canali. Il primo passa attraverso l’app My Tiscali, il secondo tramite il numero WhatsApp 370 10 10 130. Gli operatori risponderanno in chat a qualsiasi richiesta dei clienti dalle ore 8:30 alle 21:30 di oggi, come di ogni giornata della settimana dal lunedì al sabato.

Continua a leggere su optimagazine.com