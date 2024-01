Oggi 26 gennaio non funziona Tiscali Mail. Il servizio di posta elettronica molto diffusa registra numerose anomalie dalle prime luci dell’alba. Dunque è il caso di dettagliare quali siano i problemi adesso in corso, oltre che specificare quali canali siano attivi ora e sempre per ottenere la giusta assistenza.

Se non funziona Tiscali Mail in questa giornata, tutti gli utenti con un indirizzo di posta elettronica non riescono ad accedere alla loro casella di posta. Nonostante i reiterati tentativi di accesso con username e password corretti, ecco che in tanti visualizzano una schermata completamente vuota o con qualche codice di errore. L’esperienza è questa via browser, ma le cose non migliorano poi neanche con la consultazione via app mobile. Al momento di questa pubblicazione, il sito Downdetector riporta migliaia di testimonianze di persone impossibilitate ad utilizzare il loro servizio di posta.

La natura di vero e proprio down del disservizio è confermata dai numeri appena indicati. Tuttavia, anche se non funziona Tiscali Mail in modo così eclatante quest’oggi, non sono sopraggiunti ancora riscontri ufficiali sui problemi in corso. Possiamo ipotizzare qualche anomalia più che seria ai server Tiscali e dunque la necessità di ricorrere a interventi tecnici approfonditi e magari non troppo brevi.

Nel momento in cui non funziona Tiscali proprio come oggi, come è possibile ottenere la giusta assistenza tecnica? ll Tiscali Help Desk è a disposizione degli utenti via chat attraverso due canali diversi. In primis, attraverso l’app My Tiscali ma anche tramite il numero WhatsApp 370 10 10 130. Gli operatori rispondono a qualsiasi richiesta dei clienti dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 21:30.

Aggiornamento 9:15 – Le difficoltà di accesso alla casella di posta elettronica continuano in questi minuti. Ancora non sono pervenuti riscontri sui motivi del disservizio, mentre le segnalazioni di problemi con il servizio continuano ad aumentare.

