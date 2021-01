Dopo circa quattro giorni, occorre prendere atto che Tiscali Mail non funziona. Alcuni utenti, infatti, oggi 7 gennaio riscontrano ancora problemi di accesso alla propria casella di posta elettronica, anche se ho la netta sensazione che la situazione sia in miglioramento rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri. In particolare, stamane voglio concentrarmi su aspetti come il messaggio di errore riscontrato da alcuni clienti, oltre alla questione browser da utilizzare per provare ad effettuare il login. Il tutto, chiudendo con una finestra sull’assistenza fornita.

Tiscali Mail non funziona neppure il 7 gennaio ad alcuni utenti: i problemi frequenti

Perché dico che Tiscali Mail non funziona neanche il 7 gennaio? Consultando l’apposita pagina di Down Detector, potrete farvi un’idea più chiara su quello che sta avvenendo. In particolare, pare che questo giovedì permangono problemi sia in fase di login per accedere alla propria casella di posta elettronica, sia nel provare ad accedere a determinati siti web sotto la connessione Tiscali. Dunque, l’anomalia di questi giorni continua ad investire anche la rete fissa, almeno in parte, e non solo la questione email.

Provando a scendere in dettagli, apprendo stamane che l’indirizzo mail.tiscali.it tenda a rispondere con “errore 408 Request Time-out“. Al di là della questione “modifica DNS” trattata in questi giorni, con cui potreste trovare delle pezze temporanee al fatto che Tiscali Mail non funziona, va aperta una parentesi anche sui browser. Il 100% delle volte, infatti, il messaggio di errore appena riportato appare con Firefox, mentre ieri con Chrome tutto sembrava funzionare regolarmente.

A quanto pare, però, Tiscali Mail non funziona neppure con Chrome questo giovedì. In particolare, viene segnalato lo stesso messaggio di errore appena riportato, mentre la pagina Facebook dedicata all’assistenza da tre giorni non ci dà ulteriori informazioni in merito. La speranza è che oggi l’anomalia sia risolta una volta per tutte qui in Italia.