Dobbiamo prendere atto di problemi Tiscali Mail oggi 11 gennaio che, a quanto pare relativi anche al funzionamento della linea fissa. Una questione che, almeno in parte, riprende quanto vi abbiamo riportato lo scorso fine settimana, almeno per quanto riguarda le strade che possono essere seguite dagli utenti che vogliono far valere le proprie ragioni. Cerchiamo di andare con ordine, analizzando le anomalie trapelate in queste ore in modo più specifico, alla luce dei feedback raccolti questo lunedì.

Come si manifestano i problemi Tiscali Mail e linea fissa

Ad esempio, è fondamentale comprendere come si stiano palesando i problemi Tiscali Mail e linea fissa stamane. Sulla linea fissa, purtroppo, possiamo limitarci a prendere atto che in alcune aree del Paese al momento non ci sia segnale. I commenti che ho raccolto fino a questo momento non sono sufficienti per geolocalizzare il malfunzionamento, ma indicano che i disservizi della scorsa settimana non siano ancora del tutto risolti. Sotto questo punto di vista, non abbiamo ulteriori prese di posizione da parte dell’azienda.

Per quanto riguarda i problemi Tiscali Mail, buona parte degli utenti riesce ad accedere finalmente alla propria casella di posta elettronica, ma determinati messaggi non si possono ancora inviare. Qualcuno, ad esempio, incappa in questo messaggio di errore su Thunderbird riscontrando anomalie con l’invio di email con allegato: “Invio del messaggio non riuscito. Non è stato possibile inviare il messaggio perché la connessione al server di posta in uscita (SMTP) smtp.tiscali.it è scaduta. Riprova“.

Inutile dire che appena ci saranno ulteriori comunicazioni ufficiali a proposito dei problemi Tiscali Mail e quelli relativi alla linea fissa, torneremo ad affrontare la situazione. Nel frattempo, riportateci pure la vostra esperienza delle ultime ore, lasciando un commento a fine articolo. Solo così capiremo realmente cosa stia succedendo nel nostro Paese.