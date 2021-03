Ci sono residui problemi Tiscali Mail che non possiamo ignorare oggi 3 marzo. Premetto che non si tratti di un vero e proprio down, a differenza di quanto ho avuto modo di riportarvi ad inizio settimana con un altro articolo, ma la situazione va comunque monitorata. Ho la netta sensazione, infatti, che il disservizio di lunedì sia ormai stato risolto, ma al contempo non sono così isolate le segnalazioni del pubblico che non riesce ad effettuare il login una volta inserite le proprie credenziali sulla piattaforma.

Ancora problemi Tiscali Mail con il login il 3 marzo

Dunque, i problemi Tiscali Mail appaiono di facile lettura. Non c’è un vero e proprio disservizio riscontrato in tempo reale per sopraggiunta anomalia, ma è evidente che ci sia ancora una certa percentuale di persone che non riesca ad accedere al servizio. Un bel problema, se pensiamo che da sempre il pubblico in questione abbia scelto questo brand soprattutto per motivi lavorativi. Il problema principale, rispetto a quanto avvenuto soprattutto nel 2020, riguarda in primis la questione assistenza.

Se alcuni mesi fa i problemi Tiscali Mail venivano affrontati dallo staff in modo accettabile, quantomeno dal punto di vista della comunicazione, ora ad esempio si osserva che la pagina Facebook dedicata al servizio Help Desk sia inattiva da diverse settimane. Morale della favola? In tanti brancolano nel buio, in attesa che il login finalmente vada a buon fine dopo le anomalie segnalate durante i primi giorni del mese di marzo. Di sicuro occorre una svolta sia lato social, sia dal punto di vista prettamente tecnico.

In un contesto del genere, come sempre, faccio appello ai nostri lettori, per constatare tramite esperienze dirette sul campo se ci siano i presupposti per parlare ancora oggi di problemi Tiscali Mail. Fateci sapere con un commento a fine articolo.