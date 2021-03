Abbiamo conferme sul fatto che siano in corso problemi Tiscali Mail oggi 1 marzo. A distanza di meno di due mesi dal nostro ultimo articolo a tema, infatti, occorre prendere atto del disservizio che è stato segnalato da diversi utenti a partire dalle 8 di questo lunedì. Premetto che al momento della pubblicazione del nostro articolo non ci siano ancora i numeri per parlarvi di un vero e proprio down, ma la situazione va comunque monitorata da tutti con grande attenzione. Soprattutto dopo i notevoli disservizi che abbiamo esaminato a gennaio.

Cosa sappiamo sui problemi Tiscali Mail riscontrati oggi 1 marzo

Provando ad esaminare l’anomalia più da vicino, posso confermarvi che i problemi Tiscali Mail segnalati dal pubblico oggi 1 marzo si verifichino durante la fase di login. In questi minuti non abbiamo ancora un messaggio ufficiale da parte dell’assistenza, ma la speranza è che il malfunzionamento possa rientrare nel più breve tempo possibile. Anche perché, per questioni lavorative, si tende ad utilizzare tanto la propria casella di posta elettronica il lunedì mattina.

Inutile dire che, come sempre, tutti gli utenti interessati possono monitorare l’andamento dei problemi Tiscali Mail sul sito di Down Detector. Come accennato in precedenza, la mole di segnalazioni che ho riscontrato finora non parla di un disservizio su larga scala, ma l’improvviso innalzamento delle lamentele di questo lunedì deve quantomeno far scattare un campanello d’allarme tra i tecnici. Anche voi avete notato anomalie durante il login? Fatecelo sapere, lasciando un commento a fine articolo.

Aggiornamento ore 10:07. La situazione, per fortuna, pare stia rientrando. Rispetto a problemi Tiscali Mail emersi ad inizio 2021, a dir poco spinosi per il pubblico, quelli trapelati questo lunedì pare siano di poco conto. Nei prossimi minuti ne sapremo sicuramente di più sotto questo punto di vista.