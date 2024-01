Quest’oggi c’è un bel vantaggio nell’acquistare l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna presente su Amazon, visto come si possa contare su uno sconto davvero molto interessante. Se state quindi pensando di acquistare un iPhone, può essere conveniente affidarsi a questo modello di qualche anno fa, ma che gode ancora di un comparto tecnico molto intrigante. Approfondendo l’offerta proposta nella giornata odierna da Amazon per questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, ecco che ritroviamo uno sconto del 14% sul prezzo precedente di 759 euro, arrivando ad un costo attuale di 649 euro.

Ritorna ad alzare la voce l’iPhone 13 a prezzo basso su Amazon: la nuova offerta di oggi

Non solo il modello ricondizionato preso in esame ad inizio mese, dunque, ma anche quello nuovo. C’è quindi un risparmio importante che non lascia sicuramente indifferenti, senza poi contare come le spese di spedizione siano assolutamente gratuite. Nessun costo ulteriore per la consegna che tra l’altro avverrà in pochissimo tempo. Altro aspetto positivo di acquistare questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB su Amazon, è la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Ciò significa che la spesa totale potrà essere dilazionata nel tempo, dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale sconto ed avere tra le mani un iPhone di tutto rispetto. Per risparmiare è inevitabile accontentarsi di qualche modello più vecchiotto, anche se l’iPhone 13 è ancora piuttosto importante dal punto di vista tecnico. Dando uno sguardo in più a tale aspetto, si può notare come si stia parlando di un dispositivo Apple dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Lato hardware spazio al processore A15 Bionic per prestazioni fulminee e non manca di certo la connettività 5G.

Altro aspetto da non sottovalutare di questo iPhone 13 è senza dubbio il comparto fotografico, visto come si possa contare su un evoluto sistema a doppia fotocamera posteriore da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine la batteria consente fino a 19 ore di riproduzione video.

