L’iPhone 13 di Apple è uno dei dispositivi più popolari dell’azienda, rinomato per il suo design distintivo, la costruzione impeccabile e le prestazioni di alto livello. Ogni volta che il prezzo di questo smartphone subisce una riduzione, anche minima, rappresenta un’opportunità da non perdere, considerando la grande richiesta che continua ad avere. Acquistare un iPhone 13 ad un prezzo più conveniente è davvero un affare da cogliere al volo. Il dispositivo, infatti, crolla al minimo storico su Amazon e, grazie ad un super sconto di 140 euro, sarà vostro al prezzo di soli 619 euro (invece di 759 euro di listino). Il device, venduto e spedito dall’e-commerce, è disponibile con il colore mezzanotte e nella capacità di memoria interna da 128GB. Inoltre, potrete acquistarlo subito e pagarlo a rate con Cofidis al check-out. La consegna non prevede costi aggiuntivi e il reso è gratuito.

L’Apple iPhone 13 presenta un ottimo display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1170 x 2532pixel, frequenza di aggiornamento a 60Hz e HDR. Sotto la scocca troviamo un processore Apple A15 Bionic (5nm), abbinato a 4GB di RAM e 128GB di storage interno, e GPU 5-core. Il device è alimentato da una batteria da 3240mAh con supporto alla ricarica rapida da 20W e wireless da 15W. Lato software, lo smartphone esegue il sistema operativo iOS 15 ed è certificato con grado di protezione IP68, che lo rende resistente a acqua e polvere.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Quanto al comparto fotografico, l’iPhone 13 offre sul retro una configurazione a doppia fotocamera con un sensore primario con flash doppio a due tonalità da 12MP (f/1.6 con OIS, risoluzione video 4K) e un grandangolare da 12MP (f/2.4); davanti, troviamo una fotocamera selfie da 12MP (f/2.2) e sensore ToF. Come connettività, il dispositivo offre 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, UWB e connettore Lightning USB 2.0.

Continua a leggere su optimagazine.com