Buona offerta quest’oggi su Amazon per l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna, un top di gamma di qualche tempo fa che può ancora dire la sua sul mercato. Il merito è chiaramente di un prezzo piuttosto vantaggioso e di un comparto tecnico di tutto rispetto, insomma nulla da invidiare a tanti altri smartphone presenti in commercio. Se quindi si ha voglia di avere tra le mani un iPhone, ma spendendo cifre leggermente più basse, la soluzione migliore potrebbe essere proprio questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna.

Tutti i dettagli del caso sulla promozione per iPhone 13 a prezzo basso su Amazon: riscontri aggiuntivi sull’offerta

Nuove indicazioni per il device, dunque, dopo quelle trapelate a fine marzo. Approfondendo ciò che propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce, ecco come si nota immediatamente uno sconto piuttosto interessante, del ben 21% applicato sul prezzo consigliato in precedenza di 759 euro. Questo significa che attualmente questo iPhone 13 Galassia da 128GB può essere acquistato alla cifra di 599 euro. C’è un bel risparmio da tenere in considerazione ed attualmente c’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Nel giro di pochissimi giorni questo dispositivo Apple arriverà direttamente nelle vostre case senza costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Da non sottovalutare poi la possibilità di pagare a rate con Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno l’opportunità di avvicinarsi ad un’offerta così allettante. Ci sono ovviamente tutte le garanzie del caso nell’acquistare questo iPhone 13. Per quanto concerne le sue caratteristiche tecniche, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici e protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone.

Il processore è un A15 Bionic, ma risulta essere piuttosto interessante anche il comparto fotografico. Spazio qui ad un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e ad una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Ritroviamo anche la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

