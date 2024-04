Se state cercando un’offerta ghiotta per acquistare un iPhone, quest’oggi abbiamo notato un prezzo davvero conveniente che riguarda l’iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna presente su Amazon. Non parliamo di un iPhone di ultimissima generazione, ma resta un dispositivo ancora piuttosto attuale dal punto di vista delle specifiche tecniche. Da non dimenticare poi come questi dispositivi di stampo Apple siano aggiornati costantemente lato software, il che gli permette di essere sempre al passo coi tempi.

Nuovamente allettante il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon oggi 17 aprile in Italia

Altra promozione ad aprile, dopo quella dei giorni scorsi. A questo punto vediamo cosa ha da offrire quest’oggi Amazon per questo iPhone 13 Galassia da 128GB di memoria interna. Ritroviamo uno sconto del 21% applicato sul prezzo da listino di 759 euro, ciò significa che attualmente tale top di gamma di stampo Apple sia disponibile alla cifra di 599 euro. Non ci sono chiaramente costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo iPhone 13 arriverà direttamente nelle vostre case.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Galassia Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

La disponibilità è immediata, quindi per ora non c’è il rischio che le scorte possano terminare, ma si sa come le cose possano cambiare nel giro di pochissimo tempo. Un aspetto da considerare, quando si acquista un prodotto costoso su Amazon, è la possibilità di puntare sul pagamento a rate grazie a Cofidis. Anche per l’acquisto di questo iPhone 13 il sito di e-commerce propone tale scelta, dilazionando la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di approfittare di tale offerta. Vogliamo rinfrescarvi la memoria anche sulle specifiche tecniche che alimentano tale top di gamma di stampo Apple.

Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici che risulta protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Lato hardware spicca il processore A15 Bionic per prestazioni fulminee, mentre dal punto di vista fotografico ritroviamo un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca infine la modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

