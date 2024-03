Quest’oggi vogliamo proporvi un’offerta molto allettante che riguarda l’iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna e presente su Amazon. Sul famoso sito di e-commerce ci sono spesso sconti interessanti che riguardano il mondo iPhone e se si punta sui modelli meno recenti, ecco che il risparmio risulta essere ancora maggiore. L’offerta di Amazon quindi riguarda questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB che risulta essere scontato del 15%, ciò significa che dal prezzo precedente di 759 euro, si è arrivati al costo attuale di 629 euro.

Appare in saldo anche l’iPhone 13 con il prezzo fissato da Amazon a Pasqua: nuovi riscontri sull’offerta

Promozione che va a migliorare la situazione che vi abbiamo illustrato ad inizio mese. Un risparmio notevole che non può di certo passare in secondo piano. C’è un aspetto da tenere presente riguardante tale offerta, ossia che attualmente c’è finalmente disponibilità immediata su Amazon, ciò significa che non bisogna attendere qualche settimana in più per avere tale prodotto di Apple tra le mani.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Tra l’altro si ha anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando così la spesa nel tempo e dando l’opportunità a più utenti di avvicinarsi a questo tipo di acquisto. Infine non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione. Per quanto concerne le specifiche tecniche di questo iPhone 13 Mezzanotte da 128GB di memoria interna, ricordiamo la presenza di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici protetto dal Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee e non manca la connettività 5G.

Dal punto di vista fotografico, ecco che questo iPhone 13 può contare su un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Chiaramente parliamo di un prodotto Apple resistente all’acqua ed alla polvere.

