Per risparmiare qualche euro in più sull’acquisto di un iPhone può essere consigliabile puntare anche su modelli ricondizionati ed a tal proposito quest’oggi è presente un’offerta molto interessante su Amazon per quanto riguarda l’iPhone 13 ricondizionato azzurro da 128GB di memoria interna. Parliamo di uno smartphone di stampo Apple che può dire ancora la sua sul mercato visto il comparto tecnico che lo anima, ma chiaramente il costo del modello nuovo di zecca risulta essere ancora piuttosto elevato. L’escamotage per risparmiare è proprio quello di puntare sulla variante ricondizionata.

Occorre fare attenzione all’iPhone 13 ricondizionato: focus sul nuovo prezzo fissato da Amazon

Insomma, dopo avervi parlato del prezzo standard di recente, tocca concentrarsi sull’iPhone 13 ricondizionato. Approfondendo tale condizione bisogna solo dire come si stia parlando di un iPhone sottoposto ad un processo di pulizia e di sostituzione delle parti non funzionanti e rimesso completamente a nuovo. Non è un dispositivo di seconda mano e gode anche di un anno di garanzia. C’è però la possibilità che venga spedito in una scatola generica non a marchio Apple, ma contenente tutti gli accessori che comunemente si ritrovano nella confezione di vendita originale.

L’offerta odierna di Amazon per questo iPhone 13 ricondizionato azzurro da 128GB di memoria interna fa leva su un costo finale di 524 euro che è il risultato di uno sconto del 27% effettuato sul prezzo precedente di 779,99 euro. C’è disponibilità immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochi giorni questo iPhone 13 ricondizionato azzurro da 128GB arriverà direttamente nelle vostre case.

Inoltre Amazon permette anche il pagamento a rate con Cofidis, dando l’opportunità a più utenti di poter approfittare di tale offerta. Dal punto di vista delle specifiche tecniche ritroviamo un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, un comparto fotografico composto da un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Il processore è un A15 Bionic per prestazioni fulminee. A voi la scelta finale.

Continua a leggere su optimagazine.com