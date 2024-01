Apple ha dato il via alla distribuzione di più aggiornamenti nelle ultime ore. I pacchetti iOS 16.7.5 e iOS 15.8.1 sono giunti per vecchi iPhone non supportati da iOS 17. Contestualmente, come pure già riportato, i melafonini più recenti hanno ricevuto il firmware corposo iOS 17.3. Mentre quest’ultimo update introduce un numero corposo di novità e funzioni, i pacchetti per telefoni decisamente più datati non potevano che contenere dei fix per garantire la sicurezza massima nell’esperienza mobile.

Per l’esattezza, gli sviluppatori al soldo dell’azienda di Cupertino hanno rilasciato tutti i seguenti pacchetti nelle scorse ore: iOS 16.7.5, iPadOS 16.7.5 ma anche iOS 15.8.1 e iPadOS 15.8.1. Dunque il supporto continua non solo per i vecchi iPhone ma anche per i più datati iPad Apple. Per quanto Apple non abbia specificato molto nelle note di rilascio dei firmware, è del tutto ovvio che si tratti di integrazioni software legate alla sicurezza. Si fa cenno anche alla risoluzione di problemi, non specificandone tuttavia la natura. L’unico riferimento concreto è quello ad una falla etichettata con codice CVE-2024-23222. Quest’ultima riguarda il WebKit e dunque Safari. L’intervento degli esperti sarà stato rivolto certamente alla chiusura della minaccia potenzialmente utilizzabile da cybercriminali per fini non certo leciti.

Tutti i possessori di vecchi iPhone e iPad sono invitati ad aggiornare i loro dispositivi quanto prima. Come ampiamente riportato, all’interno degli aggiornamenti, non troveranno delle novità ma la garanzia di avere device protetti da minacce di vario tipo. Per chi non ricordasse più la procedura corretta di update via telefono, vale la pena sottolineare il percorso ufficiale per il download e l’installazione di update che parte dalle Impostazioni, passa per la scheda Generali, per arrivare infine alla specifica sezione Aggiornamento software. L’operazione prenderà solo pochi istanti visto l’esiguo peso dei pacchetti appena sfornati.

