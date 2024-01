Tutto è pronto per la sedicesima puntata dello speciale domenicale di Amici di Maria De Filippi. In questo articolo raccogliamo le anticipazioni di Amici del 21 gennaio, tra ospiti, sfide ad eliminazione e classifiche di gradimento di canto e di ballo.

Diversi sono gli ospiti musicali del nuovo appuntamento con la scuola del talento guidata da Maria De Filippi, a partire da un ex concorrente del programma. In studio domenica 21 gennaio vedremo Aaron che presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Urlare. Ma non sarà l’unico ospite musicale della puntata.

Ad Amici il 21 gennaio è attesa anche Francesca Michielin. Pure per lei è in programma la presentazione del nuovo singolo, Solite Chiacchiere. La cantante, inoltre, è nel trio di coloro che giudicheranno la gara di canto. Insieme a lei: Aiello e Paola Turci.

Un giudice esterno anche per la gara di ballo. A giudicare i danzatori della scuola sarà Thomas Signorelli. Vittoria assegnata a Dustin.

Sveva Berti, invece, si esprimerà nella gara Battle A Specchio.

A vincere la prova Marlù sarà Lil Jolie mentre la prova Oreo è vinta da Sarah. Ad Amici il 21 gennaio c’è spazio anche per nuovi inediti. I cantanti a rilasciare nuovi singoli sono Lil Jolie (Attimo), Sarah (Mappamondo) e Martina (Ma quando ti ho amato). Tra le anticipazioni della pagina Amici Notizie, apprendiamo anche che Giovanni avrà la maglia sospesa su decisione dell’insegnante Raimondo Todaro.

La classifica di ballo vede in vetta il ballerino Dustin, seguito da Sofia e Marisol. Chiude la classifica Nicholas.

La classifica di canto vede invece al primo posto Kia, poi Holden e Martina. Si chiude con Malia.

Appuntamento alle ore 14.00 su Canale 5 domenica 21 gennaio.