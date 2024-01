Esce Urlare di Aaron, il nuovo singolo del cantante ex Amici di Maria De Filippi che fa ritorno a casa domenica 21 gennaio per presentarlo nella nuova puntata speciale domenicale su Canale5.

Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari, è un cantautore umbro classe 2004. Dopo un lungo percorso nella classe di Amici 22, Aaron ha pubblicato a giugno il suo primo EP “Universale”, portandolo in giro live per l’Italia per tutta l’estate.

Il 5 gennaio torna su tutte le piattaforme digitali con il brano “Urlare”, frutto di un nuovo progetto a cui il cantautore si sta dedicando, con richiami a sonorità country-folk-pop riproposte in chiave moderna.

A proposito del brano, Aaron spiega:

“Anche se a volte potrebbe non sembrare possibile, sono convinto che ci sia sempre qualcuno pronto ad ascoltarci in questa società rumorosa e scettica. Esisterà un luogo o una persona che ci sentirà urlare, nonostante i nostri errori, le difficoltà, le mancanze. Qualcuno in mezzo alla folla vedrà il nostro dolore e sarà pronto ad accoglierlo e a guardarci con occhi diversi”.

Nel nuovo singolo, Urlare di Aaron c’è speranza e condivisione. Nel testo, il cantante vuole invitare le persone a non aver paura di farsi sentire e a ricercare un luogo o una persona da cui potersi sentire compresi.

La cover è stata realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Testo Urlare di Aaron

Vai

E dimmi come stai, che poi sai bene

Perché non parli, e se parli mi parli, mi parli dei guai

Dimmi come mai vuoi tacere

Che qua è un frastuono, che tuono che sono, se tocchi mi fai

Così bene che la luce non si vede

Così belli che da soli sappiam urlare

Eh-eh-eh, eh-eh-eh, uh-uh

Uh-uh-uh-uh, uh

Oh-oh, uh-uh-uoh, uh

Oh-oh-oh, no, uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh

E scappa dove stai che poi stai bene

È solo un affanno, se fanno di un danno l’inferno che c’hai

Dentro il letto se non mi vedi

Dentro i sogni, se cadi giù

Tu sai che con me puoi urlare

Eh-eh-eh, eh-eh-eh, uh-uh

Uh-uh-uh-uh, uh

Oh-oh, uh-uh-uoh, uh

Oh-oh-oh, no, uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh-uh

E come stai stanotte, che il mondo cade giù?

E non è tardi anche facessi l’alba

Calma, ah

E come la nascondi la voglia di tornare?

Tornare anche se non hai una casa

Calma, ah