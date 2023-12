Il tempo di chiudere la stagione 2023 di X Factor Italia e Francesca Michielin torna in radio con un nuovo singolo. Nel talent show di casa Sky è stata la conduttrice dell’edizione che ha incoronato Sarafine, vincitrice in carica. Adesso, Francesca Michielin torna a concentrarsi al 100% sulla musica e torna in radio con un nuovo singolo.

Si intitola Solite Chiacchiere ed è disponibile ovunque dal 15 dicembre. Di cosa parla? Nel testo di Solite Chiacchiere di Francesca Michielin, le “chiacchiere” in questione riguardano una storia d’amore ma il brano è anche un inno all’autodeterminazione. Francesca Michielin invita a reagire, a non lasciarsi scoraggiare né sconfiggere e ad alzare la testa.

Solite Chiacchiere di Francesca Michielin racconta la necessità di trovare il giusto equilibrio nelle relazioni e invita a prestare attenzione a tutti quei rapporti he invece rischiano di trasformarsi in trappole che limitano e tarpano le ali.

“Solite Chiacchiere è una storia d’amore ma anche di autodeterminazione, un invito a reagire e ad alzare la testa. Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita” – racconta Francesca Michielin.

La produzione di Solite chiacchiere è a cura di Esseho e Marta Venturini.

Francesca Michielin canterà il nuovo singolo sul palco del Concertone di Capodanno al Circo Massimo di Roma: è tra gli ospiti musicali della Notte di San Silvestro.