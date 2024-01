Si registrano proprio in questi minuti dei problemi Vodafone, per i quali non funziona la rete oggi in alcune aree del Paese. Disservizio che ci fa tornare con la mente al nostro ultimo approfondimento a tema, anche se in questo frangente è impossibile prevedere quanto durerà il malfunzionamento registrato da un segmento della clientela. A distanza di una decina di giorni dall’ultimo caso segnalato a proposito dell’operatore rosso, abbiamo dunque un altro grattacapo per il pubblico che si spera possa essere gestito nel più breve tempo possibile.

Riscontrati problemi Vodafone oggi 18 gennaio: da alcuni minuti la rete non funziona a tutti

Non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza, che telefonicamente fa sapere soltanto di aver segnalato il tutto all’area tecnica. Insomma, al momento della pubblicazione del nostro articolo non possiamo fare altro che attendere un intervento efficace dello staff, sperando ovviamente che il tutto possa essere archiviato nel più breve tempo possibile. Come sempre accade in questi casi, comunque, è possibile monitorare l’andamento del disservizio in tempo reale grazie alle statistiche fornite in tempo reale da Down Detector.

In questo modo, conosceremo quante persone stiano riscontrando problemi Vodafone in giro per l’Italia. Resta il fatto che non sia cosa di poco conto, se non altro perché mentre stavamo pubblicando il nostro primo aggiornamento in merito, il numero di segnalazioni è aumentato in modo significativo. Allo stato attuale, in ogni caso, è difficile dire se un’area geografica del Paese sia più colpita rispetto ad altre. La situazione dovrebbe essere più chiara nel giro di pochi minuti.

A voi come vanno le cose questa mattina? Avete riscontrato problemi Vodafone con la rete domestica o quella mobile? Fateci sapere nei commenti a fine articolo, affinché si possa offrire un contributo extra a chi ci segue.

