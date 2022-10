Ci sono alcune segnalazioni, oggi 24 ottobre, in merito a presunti problemi Vodafone. Va detto che stiamo vivendo un 2022 tutto sommato abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista, se pensiamo che il nostro ultimo articolo relativo ad un disservizio risalga addrittura al mese di luglio, come si può osservare attraverso l’archivio in questione. Tra le altre cose, in quel frangente abbiamo parlato del servizio di posta elettronica e non del mancato funzionamento della rete. Vediamo come stanno le cose questo lunedì, in base ai primi dati raccolti.

Vanno seguiti i problemi Vodafone il 24 ottobre: la rete non funziona in alcune aree in Italia

Come stanno evolvendo le segnalazioni? C’è sicuramente attenzione ed interessa attorno ai problemi Vodafone del 24 ottobre. Non sono state rilasciate note ufficiali da parte dello staff tecnico, ma i numeri forniti in tempo reale da Down Detector non mi inducono a pensare che si possa trattare di un disservizio su scala nazionale. La rete non funziona per tutti ed è possibile che il guasto sia geolocalizzato. Lo storico della compagnia telefonica in questione ci fornisce questi presupposti allo stato attuale.

Anche Ho. Mobile sta facendo lamentare il proprio pubblico, ragion per cui sono portato a pensare che allo stato attuale i problemi Vodafone che ho citato nel pezzo di oggi siano limitati alla rete mobile. Da capire dove, ma sotto questo punto di vista lancio un appello anche ai nostri lettori, affinché commentino il pezzo qui di seguito per riportare la propria esperienza. In questo modo, riusciremo a capire al meglio cosa stia succedendo da un’ora scarsa a questa parte.

La situazione pare stia rientrando, giusto farlo presente da subito, ma i problemi Vodafone andranno comunque monitorati nel corso delle prossime ore per comprendere quale sia la reale portata del presunto guasto.