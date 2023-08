Occorre fare molta attenzione, oggi 28 agosto, a problemi Vodafone che hanno letteralmente spiazzato il pubblico. Come osservato ad inizio mese tramite un altro report, la rete non funziona, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo tutto il discorso va circoscritto alla connessione mobile. Sulle linee domestiche, infatti, allo stato attuale non abbiamo feedback particolarmente preoccupanti per i clienti della nota compagnia telefonica.

Massima attenzione ai problemi Vodafone oggi 28 agosto: da alcuni minuti la rete non funziona in Italia

Dunque, si registrano alcuni problemi Vodafone questo lunedì per i clienti del vettore. Non si tratta di un down diffuso del servizio offerto ma di anomalie riguardanti soprattutto la sola connessione di rete mobile, tenendo fuori le linee fisse di casa o di ufficio. La situazione è in continua evoluzione ed è per questo che vale la pena esaminarla nello specifico.

La piattaforma Downdetector riporta una curva di alert per problemi Vodafone in salita al momento della prima pubblicazione di questo resoconto alle ore 10 circa. Il numero di segnalazioni attuali si aggira intorno alle 380, ma la situazione è in continuo divenire. Mentre non si registrano anomalie per quanto riguarda il servizio di rete fissa, sarebbero le connessioni mobile quelle interessate da rallentamenti o blocchi inaspettati. Sulla natura del disservizio parziale, sempre per il momento, non sarebbero giunte comunicazioni da parte dell’operatore.

Come sempre in questi casi, non è possibile ipotizzare i tempi di ritorno alla normalità del servizio. Le difficoltà potrebbero in realtà essere superate in pochi minuti o permanere durante la giornata corrente. I contatti assistenza dell’operatore restano sempre gli stessi, coi clienti che hanno la possibilità di chiamare il numero 190 per ottenere l’assistenza di un operatore oppure provare ad ottenere specifico supporto anche attraverso i canali social Facebook e Twitter di Vodafone Italia. Anche voi riscontrate problemi Vodafone il 28 agosto?

