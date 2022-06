Vengono segnalati problemi Vodafone oggi, soprattutto in area ben identificate del Paese. La rete, infatti, non funziona soprattutto a Napoli e provincia, stando almeno ai feedback che sono stati raccolti dagli utenti fino a questo momento. Una situazione da monitorare con grande attenzione, considerando quanto trapelato dai commenti degli utenti sul web e che, a conti fatti, presenta differenze sostanziali rispetto a quanto vi abbiamo riportato ad inizio mese. In quel caso, infatti, si parlava in modo specifico della tanto chiacchierata app MyVodafone.

Si registrano problemi Vodafone oggi: la rete non funziona a Napoli e nelle aree circostanti

Provando a fare il punto della situazione, che potete monitorare in tempo reale su Down Detector, dobbiamo fare i conti coi problemi Vodafone oggi 17 giugno prevalentemente in Campania. Al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo ancora riscontri ufficiali dall’assistenza, ma sappiamo che non funziona soprattutto a Napoli, secondo le informazioni che si raccolgono in primis sui social da coloro che sono in difficoltà con la linea domestica ed il mobile. I numeri, comunque, non sono tali da indurmi a parlare down.

In attesa di comprendere meglio la natura del disservizio di questo venerdì, non possiamo fare altro che rifarci ai commenti dei nostri lettori. Sentitevi liberi di scriverci qui di seguito, nel caso in cui abbiate riscontrato problemi Vodafone in mattinata. In questo modo capiremo dove si stanno verificando con maggiore frequenza i malfunzionamenti di rete, contestualizzando ogni discorso fino a questo momento.

La situazione, almeno per ora, appare sotto controllo, ma solo nelle prossime ore comprenderemo la reale portata dei problemi Vodafone di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte qui in Italia. Li avete riscontrati anche al di fuori dalla Campania? Teneteci aggiornati anche qui.

