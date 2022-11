Occorre far presente che sono in corso diffusi problemi con la rete Vodafone oggi 20 novembre, alla luce di diverse segnalazioni del pubblico. Una vera e propria anomalia, anche perché a differenza di quanto riportato circa un mese con il nostro ultimo articolo a tema, in questo frangente pare che il disservizio non sia geolocalizzato. Premesso che il malfunzionamento pare coinvolgere maggiormente la linea mobile, le lamentele giungono da diverse zone del Paese. Non numeri che lasciano pensare ad un down totale, ma di sicuro una vicenda che dovrà essere monitorata con grande attenzione nei prossimi minuti.

Confermati i problemi con rete Vodafone che non funziona oggi 20 novembre: primi riscontri in merito

Dunque, dopo alcune ore di incertezza, possiamo dire che risultini confermati i problemi con rete Vodafone che non funziona oggi 20 novembre. Dalle 7 di questa domenica, parte dell’utenza fa fatica a connettersi, al punto da poter inoltrare una segnalazione solo appoggiandosi ad una connessione WiFi. Al momento della pubblicazione del nostro articoli, i riscontri dell’assistenza sono generici e non fanno capire quale sia la portata del disservizio, né quanto tempo occorrerà prima del ripristino:

“Ci dispiace per quanto hai scritto. Per una verifica approfondita della situazione che segnali ti invitiamo a scriverci in privato. Sarai messo subito in contatto con l’operatore più adatto alle tue esigenze, inizialmente TOBi ti chiederà soltanto se hai bisogno di assistenza per la linea fissa o per la linea mobile e che tipo di assistenza desideri“.

Anche voi state facendo i conti con problemi che investono la rete Vodafone? Se non funziona la connessione mobile (o in alternativa la linea domestica) oggi 20 novembre, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo, in modo da capire meglio come stiano andando le cose. Aggiornamenti in tempo reale anche da Down Detector.