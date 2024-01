Sono note le anticipazioni di Amici del 14 gennaio. Domenica un nuovo appuntamento con lo speciale pomeridiano del talent show guidato da Maria De Filippi che si appresta ad accogliere nomi importanti tra gli ospiti.

Partiamo da Arisa. Ex docente del programma, tornerà su Canale 5 ad Amici il 14 gennaio per giudicare la gara di canto. La gara di ballo invece verrà giudicata da Anbeta, anche lei volto noto del programma ed ex concorrente. Con Anbeta ci sarà Samanta Togni, ballerina e conduttrice tv.

Sul fronte degli ospiti c’è un altro nome, atteso nella puntata di Amici del 14 gennaio: parliamo di Alberto Urso. Il cantante ha trionfato ad Amici qualche anno fa e torna con un nuovo progetto negli studi che lo hanno visto muovere i primi passi in televisione. Alberto Urso presenterà il suo nuovo singolo, Mille Domande.

Fronte ospiti musicali, Maria De Filippi accoglierà in studio anche Matteo Romano, giovane artista e Tiktoker che si sta facendo notare di anno in anno. Anche per Matteo Romano è prevista l’esibizione sulle note del nuovo singolo, Assurdo.

Ma veniamo alla gara. Ha fatto discutere la notizia della settimana: Mew e Matthew – entrambi cantanti di Amici – hanno deciso di lasciare il programma improvvisamente. Il loro addio alla scuola non è stato motivato, ad eccezione di qualche smentita giunta sui social dalla diretta interessata.

In puntata vengono presentati nuovi brani inediti dei cantanti ancora in gioco. Si tratta di Fight Club di Mida, Tornerai di Petit, Il Tuo Nome di Ayle e anche Malia presenta il suo nuovo pezzo. Altri brani inediti verranno comunicati e presentati la prossima settimana.

Sul fronte delle classifica, il primo posto della gara di canto va a Martina, l’ultimo a Lil Jolie. Il primo posto della classifica di danza è invece quello di Dustin, ultimo Nicholas.

E le sfide? Kumo e Giovanni vincono e mantengono il banco. Nessun eliminato ad Amici questa settimana.