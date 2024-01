Smentita la gravidanza di Mew: la cantante ha lasciato Amici di Maria De Filippi ma non è incinta. A smentire la voce è la stessa Mew mettendo like su X (in precedenza Twitter) ad alcuni post che difendevano la sua scelta di abbandonare il talent show di Canale 5. Perché new e Matthew hanno lasciato Amici?

La notizia è giunta oggi, martedì 9 gennaio, nel corso dell’appuntamento con il Daytime. Nel pomeriggio, il pubblico ha appreso che Mew e Matthew hanno abbandonato Amici e si sono scatenate le ipotesi social. La prima tra tutte? La gravidanza di Mew.

Mew e Matthew sono infatti una coppia e la decisione di abbandonare il programma insieme ha stupito molto. Se Matthew potrebbe essere giunto al limite, dopo le numerose critiche ricevute anche nella puntata speciale di domenica scorsa, diverso è il caso di Mew. Lei è la cantante più apprezzata in assoluto del programma. La sua voce e la sua personalità sono qualità che la portano sempre a conquistare i punteggi più alti e ad occupare il primo posto in classifica.

Quando al serale di Amici ormai mancano solo poche settimane, Mew è la concorrente che in assoluto avrebbe avuto maggiori possibilità di vincere l’edizione 2023/2024 del programma. La sua decisione, dunque, lascia tutti di stucco; meno quella di Matthew che potrebbe aver deciso di non sopportare più le critiche sul suo conto.

A questo punto, allora, emerge una nuova ipotesi: se fosse davvero così? Se Matthew avesse deciso di abbandonare il programma e Mew, interessata a lui, l’avesse semplicemente seguito?

Intanto, i due sono stati visti in stazione stamattina, in partenza.