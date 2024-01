Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici di Maria De Filippi? La notizia è giunta in TV come un fulmine a ciel sereno, nessuno infatti si aspettava l’uscita di scena di due dei cantanti più amati dell’edizione.

Da un lato c’è lei, Mew, la voce più apprezzata del programma quest’anno, colei che era la favorita per la vittoria finale addirittura già da adesso. Dall’altro lato c’è Matthew, cantante eccellente, ripetutamente criticato da Rudy Zerbi. Una la decisione, la stessa: l’abbandono della scuola.

Mew e Matthew hanno lasciato Amici e la produzione lo ha comunicato oggi, martedì 9 gennaio, nel corso della striscia quotidiana Daytime in onda nel pomeriggio. La puntata si è chiusa con un semplice avviso sullo scherzo ma nessun dettaglio è stato aggiunto dalla produzione del talent show. Forse ne sapremo di più nel Daytime di mercoledì 10 gennaio.

Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici? Si vociferava di una gravidanza ma la voce è stata prontamente smentita dalla cantante, dopo il suo ritorno sui social. Non tutti sanno infatti che i due hanno iniziato a coltivare un sentimento all’interno del programma e la prima ipotesi emersa in rete era quella a proposito di un bambino in arrivo per la coppia.

Mew però ha già smentito tutto specificando che i due hanno lasciato il talent show per “validi motivi”. Ma non è tutto: l’indiscrezione in realtà era emersa in rete già qualche ora prima dell’annuncio ufficiale. Nella serata di lunedì 8 gennaio, i due sono stati intercettati e filmati all’interno di un locale a Roma. Ciò ha portato ad ipotizzare il loro abbandono del programma, ipotesi confermata qualche ora dopo.